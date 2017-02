„Všichni jsme stejní.“ Divadlo Reduta se přidalo ke Kmenům

Nahlédnout do světa různých subkultur mohou diváci prostřednictvím sedmi individuálních příběhů. „Jsou v nich osobní zážitky celého týmu - herců, režiséra, dramaturga, výtvarníka…,“ prozradila dramaturgyně Ilona Smejkalová.

Podle dramaturgyně chce každý - obrazně řečeno - náležet k nějakému kmeni. Inscenace ale nakonec všech sedm aktérů svede do prádelny, kde ze sebe vnější znaky své příslušnosti ke kmeni shodí. „To, co vloží do pračky, projde určitým procesem a může vyplivnout něco jiného, což je analogie k pobytu člověka v subkultuře. Říkáme tím, že jsme všichni stejní,“ podotkl režisér Braňo Holiček.

Představení, které má ambice bourat předsudky, pobavit i podnítit k zamyšlení uvádí Reduta v premiéře 9. února.