Ukázka: Hurvínek ve 3D filmu slibuje „pořádný dobrodružství“

Podle Martina Kotíka má novinka spojit tradici s moderními technologiemi, a to natolik srozumitelně, aby byl příběh pochopitelný i pro zahraniční diváky, nejen pro české děti a jejich (pra)rodiče.

Prostě „kluk, se kterým chcete kamarádit“

„Formální postupy a technologie se posunuly ohromně dopředu, ale to, co zůstává, je příběh a hrdina, s nímž se může dětský divák ztotožnit. Hurvínek byl od počátku tímto typem kluka – rošťák s dobrým srdcem, který provádí lotroviny, neposlouchá ‚taťuldu‘, ale nakonec si vždycky uvědomí, co je správné. Je to kluk, se kterým chcete kamarádit,“ předpokládá Kotík.

Návaznost na tradici si tvůrci „pojistili“ spoluprací s Miki Kirschnerem. Syn Miloše Kirschnera, který slavné loutky převzal po Josefu Skupovi, a Heleny Štáchové, která dnes provozuje Divadlo Spejbla a Hurvínka, se na filmu podílel jako scenárista.