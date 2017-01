Recenze: Milan Cais se otevírá od přízemí po půdu

Časový tok umocňují v rámci celé výstavy i akvarely, ve kterých je čas symbolizovaný tečkami. „Byl jsem požádán, abych něco vytvořil přímo pro svatební místnost ve vile. Tak vznikly akvarely Ano a Ne, kam jsem zakomponoval jakési zlaté prstýnky, které tečou skrze nápisy. Je to vlastně něco, co se na výstavě pak opakuje vícekrát. Symbolizuje to tok času. Já se nacházím v nějakém procesu, přesně uprostřed, kdy přecházím z jednoho období do druhého. Cítím to hodně fyzicky, prochází to mnou, mění se mi pohled na život týden od týdne a je to velmi osobní. Vnímám čas jako důležitý aspekt k mému přemýšlecímu vývoji.“

Tajemství, překvapení, rozhodnutí

„Dveře vnímám v symbolické rovině. Jsou pro mne klíčová tři slova: tajemství, moment překvapení a moment rozhodnutí. Jsou to témata poměrně obšírná a ten banální předmět - dveře, se kterým se člověk setkává denně, mi krásně symbolizuje prostor, který dveře nejenom rozdělují na místnosti, ale i prostory v jakési časové ose, která se vztahuje k mé osobě. Výstava je tedy hodně osobní,“ odhaluje motivaci ke skoro bilanční výstavě její autor.