Jeho Pražané Mozartovi rozumějí už 230 let. Do Čech odjel ze "snobské" Vídně

Mozartovi bylo tehdy jedenatřicet let. Po neúspěchu ve Vídni skladatele velmi potěšily zprávy o skvělém přijetí Figarovy svatby v Praze. A tak velmi rád přijal pozvání a přijel. Pražské publikum jej přijalo velice vřele. Na skladatelovu počest byl pořádán ples a mladý skladatel byl zván do nejvyšší společnosti. Kromě provedení Figarovy svatby v Nosticově divadle navíc o den dříve dirigoval na stejné scéně také premiéru své nové Symfonie D dur, která je od té doby zvaná Pražská.

„Pro snobské vídeňské publikum byla opera těžko přijatelná“

„Opera ve Vídni byla zábavou pro VIP společnost, pro dvůr a šlechtu. Zatímco u nás od dvacátých let osmnáctého století existovala veřejná scéna, na které se hrály italské opery. Ve Vídni to šlo do snobských hodnot, ale u nás byla opera běžná věc,“ vysvětluje Mozartův pražský triumf skladatel a hudební publicista Lukáš Hurník.