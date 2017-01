Jak bude vypadat svět za deset let? Bude mluvit anglicky

Cizí jazyk je běžnou součástí života. Platí to rozhodně pro vítěze National Literary Award for Young Writers, tedy literární soutěže pro mladé autory píšící anglicky. Tematickým zadáním pro soutěžící desátého ročníku bylo představit si, jak by mohl vypadat svět za deset let. Vítězka nejvyšší kategorie do 19 let Natália Bódnárová se například zamýšlela nad životy lidí, s nimiž se potkává v metru. Její povídku Metro Society i další vítězné texty je možné si přečíst na stránkách soutěže.