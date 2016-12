Šest set repríz a dost. Rekordní Sluha dvou pánů má derniéru

Během dvou desítek sezon se v inscenaci vystřídala desítka herců, ale Truffaldina hraje od začátku pouze Miroslav Donutil, který před derniérou poskytl rozhovor České televizi: „Sluha dvou pánů zpočátku nevypadal na to, že by mohl oplývat nějakou slávou nebo úspěchem, ale opak se ukázal být pravdou. Když jsme na premiéře viděli ty jásající davy, které stály a tleskaly, strašně nás to potěšilo. A tohle nám vydrželo 22 let.“ Donutil chtěl improvizovat, diváky bral jako aktivní spoluhráče Miroslav Donutil a Ivan Rajmont původní text Carla Goldoniho zásadně rozvinuli pomocí herecké improvizace. „Řekl jsem Ivanovi, že když mi dá volnou ruku, jako dal Carlo Goldoni kdysi svému prvnímu herci Sacchimu, a budu moct improvizovat, tak do toho půjdu,“ vypráví Donutil. Diváky si vybral jako aktivní spoluhráče, kteří herci napovídají nebo mu hází chleba. Komedii z roku 1745 navíc převedl do současného jazyka.

Poslední představení bylo již dlouho beznadějně vyprodané, podobně jako většina předchozích repríz. Výnos z posledních volných vstupenek na toto představení prodaných v aukci podpořil mladé dramatiky. Benefiční aukce se konala na konci listopadu. „Skončit v nejvyšší formě“ Úmysl ukončit sérii repríz Goldoniho komedie oznámilo Národní divadlo už v červnu, zhruba půl roku po úmrtí režiséra Rajmonta. „Dědicové autorských práv respektují přání nedávno zesnulého režiséra této slavné inscenace Ivana Rajmonta ukončit její uvádění v nejvyšší formě a za neopadávajícího zájmu publika,“ uvedl mluvčí divadla Tomáš Staněk. Když začal Donutil v září 1994 tuto situační komedii z roku 1745 zkoušet, bylo mu 44 let. Nynější pětašedesátník v ní vystupoval i poté, co v roce 2013 českou první scénu opustil. I když herecké obsazení většiny postav doznalo v průběhu let změn a v dalších devíti rolích se vystřídaly téměř tři desítky herců, vracel se jako externista.

