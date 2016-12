Klip týdne: John Lennon / Happy Xmas (War Is Over)

Tentokrát se netradičně ohlédneme v Klipu týdne trochu do minulosti. Psal se rok 1971, když John Lennon spolu s Yoko Ono složil píseň Happy Xmas (War Is Over). Po řadě protestů byl manifest proti válce ve Vietnamu jakýmsi vyústěním jejich happeningů za mír. Kultovní a nadčasový song legendárního zpěváka s tragickým osudem není jen upomínkou let minulých, ale i jakousi pobídkou k zamyšlení nad stavem současného světa, zmítaného mnoha válečnými konflikty a terorismem. Zvláště pak teď, o svátcích klidu a míru…