Herci mezi slávou a koncentrákem. Na obrazovky vstoupí seriál Bohéma

„Rámec vyprávění se odehrává za okupace roku 1968. Což byl hřebík do rakve národní morálky,“ vysvětluje Brdečková. Je 22. srpna 1968 a Arnošt Žák (Michal Balcar/Ondřej Pavelka), dlouholetý barrandovský scenárista a dramaturg, vypráví dceři o svém životě a lidech, které potkal. Jeho příběh začíná v září 1938, kdy se zamiloval do pražské Němky, herečky Lili Krallové (Judit Bárdos). Na rozdíl od ostatních postav, jež v rámci Bohémy vycházejí ze skutečných předobrazů filmových ikon, je Lili Krallová fiktivní kombinací několika protektorátních hvězd.

přehrát video Události v kultuře: Seriál Bohéma

Prostřednictvím Krallové se otevírají příběhy hlavních protagonistů Bohémy: Zdeňka Štěpánka (Michal Dlouhý) a jeho ženy Eleny (Lenka Vlasáková), Vlasty Buriana (Vladimír Javorský) se starostlivou manželkou Ninou (Gabriela Míčová), Oldřicha Nového (Saša Rašilov) a jeho Alice (Gabriela Mikulková), Jaroslava Marvana (David Novotný), režisérů Otakara Vávry (Pavel Batěk), Václava Binovce (Petr Jeništa), Martina Friče (Petr Stach) nebo Jiřího Weisse (Václav Jiráček). V neposlední řadě také majitele Lucernafilmu Miloše Havla (Jaroslav Plesl).

„Bohéma by měla pomoci odpovědět na otázku, jak je možné, že se jedna země a jeden národ za pouhých patnáct let tak strašně změní z hrdé demokracie v ustrašenou totalitní společnost.“ autorka scénáře Tereza Brdečková

„Postava Vlasty Buriana je hodně těžká. Byl to brilantní komik a složitá osobnost,“ říká ke své roli Vladimír Javorský. „Pro něj to byla osudová doba, která začala ne až po válce, ale už vlastně příchodem Němců, a vlastně už s nástupem fašistů v Německu, protože jinak mám pocit, že Vlasta Burian mohl být světový,“ pokračuje Javorský. David Novotný ke své roli uvádí: „Můj vztah k Jaroslavu Marvanovi se samozřejmě proměnil. Bylo to složité, nahlížet mu do soukromí, pustili jsme se do něčeho, co tak úplně neznáme. Doufám jen, že my nebudeme nikdy vystaveni tak extrémnímu tlaku jako ti, které dnes hrajeme.“

Video of Bohéma

Další z filmových legend, Oldřicha Nového, si zahrál Saša Rašilov, který svou roli popisuje: „Postava Oldřicha Nového je plnokrevně napsaná, byla to radost. Není to jen nějaký povrchní pohled, imitace, jde o to ukázat toho člověka takového, jaký byl v soukromí, jaké měl životní postoje.“

