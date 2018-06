Půjdou úroky znovu vzhůru? ČNB o tom rozhodne za čtyři dny

Například padesátimetrový byt s terasou v pražských Košířích startuje podle realitního makléře Jana Kratochvíla na 85 tisících za metr čtvereční. Bude tedy stát 4 miliony a 250 tisíc. Přesto je zájem obrovský a poptávka ani přes vysoké ceny neklesá.

„Faktem je to, že za první kvartál roku 2018 stále dochází k růstu cen nemovitostí, už to není v uvozovkách takový kvapík jako minulý rok, je to v řádech jednotek procent, ale pořád ten růst je,“ dodal Kratochvíl.

Podle údajů centrálních bankéřů rostly ceny nemovitostí loni v průměru o šestnáct procent – tedy nejrychleji v celé Evropské unii.