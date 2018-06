Kartel OPEC zvýší těžbu ropy o milion barelů denně

OPEC v květnu těžil zhruba 32 milionů barelů ropy denně, na celosvětových dodávkách se podílel asi jednou třetinou. Zvýšení těžby zhruba o jeden milion barelů denně představuje asi jedno procento globální nabídky a jde o zvýšení nominální. Skutečné zvýšení produkce bude zřejmě slabší, protože některé země kvůli potížím nedokážou těžbu zvýšit tak, jak by podle nových limitů mohly.

Saúdská Arábie a Rusko rozhodnutí považují za blízké kompromisu - Moskva dříve prosazovala zvýšení těžby až o 1,5 milionu barelů denně.

„Kartel OPEC společně s Ruskem se dohodnul, že vysoké ceny ropy budou přetrvávat i v druhém pololetí letošního roku. Produkce ropy se sice navýší, ale na výrazný pokles cen to nebude stačit,“ domnívá se hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Analytik Ole Hansen ze společnosti Saxo Bank předpovídá, že v krátkodobém horizontu budou zmíněná geopolitická rizika přispívat k růstu cen. Posléze by ale mohl mít větší vliv soustavný růst nabídky ropy ze strany producentů mimo kartel OPEC, zatímco na poptávce se může podepsat zpomalení rozvíjejících se ekonomik.

Postoj Íránu se zmírnil

Spojené státy, Čína a Indie apelovaly na OPEC, aby dosavadní omezování těžby poněkud uvolnil a zabránil tak situaci, že na trhu bude suroviny málo. To by mohlo mít negativní dopady na globální ekonomiku. Írán do poslední chvíle zvýšení těžby oponoval s argumentem, že americký prezident Donald Trump k růstu cen ropy sám přispěl, když uvalil sankce na Írán i Venezuelu. Několik hodin před zahájením jednání však íránský ministr ropného průmyslu Bížan Zangáne naznačil, že s menším zvýšením objemu těžby by mohl souhlasit.