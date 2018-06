Řecko by letos po osmi letech mělo opustit záchranný program, dohodli se na tom ministři financí

Země se s finanční krizí potýká od roku 2010, letos 20. srpna by ale měla záchranný program opustit. Aby získalo dostatečnou finanční rezervu a uklidnilo tím trhy, dostane Řecko v rámci poslední tranše finanční pomoci 15 miliard eur. Původně se přitom hovořilo o tom, že z celkového objemu 86 miliard schválených v rámci programu zbývá vyplatit okolo 12 miliard.

Ministři se shodli i na desetiletém období úlev, o které bude mít Řecko mimo jiné prodloužené splácení dluhu a platbu úroků, což má zadlužené zemi usnadnit situaci po návratu k finanční soběstačnosti. Zástupci eurozóny se totiž obávali toho, že nedůvěra trhů a vysoká cena peněz, za níž by si Řekové byli nuceni půjčovat, by mohly hospodářskou obnovu země opět zbrzdit. Euroskupina jednala i o dalších krocích, kterými by Řecko uklidňovalo věřitele i finanční trhy v následujících letech.