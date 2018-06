Majitel solární elektrárny narazil u Ústavního soudu. Chtěl miliony kvůli tvrdšímu zdanění

Firma Fotovoltaická elektrárna Eliška - Čáslav chtěla od státu náhradu 2,9 milionu korun. Podle stížnosti odvod zásadním způsobem ovlivnil podnikání firmy a představoval nucené omezení základního práva vlastnit majetek. „V dobré víře jsme investovali, očekávali jsme, že pravidla budou dvacet let platit, bylo to v zákoně. Tento zákon byl změněn a my jsme přišli o tři miliony,“ řekl jednatel firmy Martin Beutl.

Elektrárna je stále v provozu, zisk je ale podle Beutla po zavedení odvodu minimální. Poukázal na to, že zařízení solární elektrárny lze případně snadno během měsíce přestěhovat jinam. „Já to beru sportovně, podnikat se dá všude, nejenom v České republice,“ řekl Beutl.

Firma se nejprve obrátila na Obvodní soud pro Prahu 1, poté hledala zastání u Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu. Justice ale odkázala na dřívější zásadní nález ÚS, podle kterého se zákonné zavedení solárního odvodu neprotivilo ústavnímu pořádku. České soudy nevyhověly ani návrhu firmy, aby se obrátily s předběžnou otázkou na Soudní dvůr Evropské unie.