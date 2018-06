ČEZ schválí dividendu 33 korun, odhadují ekonomové. Beneš má podle nich místo jisté

Rozdělení společnosti očekává Trampota, vidí však dvě varianty. „První je rozdělení na klasický ČEZ a nový ČEZ s tím, že klasický by ze 100 procent vlastnil stát. V takové firmě si může stát dělat, co chce, ta by realizovala dostavbu nového jádra. Druhá je, že nové jaderné bloky postaví ČEZ, ale s nějakou zárukou, například s garantovanou cenou výkupu elektřiny z těchto nových bloků. Možností je určitě více, ale tyto dvě mi připadají jako nejpravděpodobnější,“ popsal.

Otázkou zůstává, které současné členy rady by Lízal s Tyllem nahradili. Podle informací MF Dnes by o místo měl přijít Robert Šťastný, považovaný právě za nominanta KDU-ČSL, a také Petr Polák, který podle listu v době svého nástupu do dozorčí rady platil za muže bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Ještě dva dny před valnou hromadou nicméně ministerstvo financí zveřejnilo, že navrhuje do dozorčí rady ČEZ nově zvolit Lubomíra Lízala, který byl do loňského roku členem bankovní rady České národní banky, a Karla Tylla, který je šéfem sekce státního rozpočtu na ministerstvu financí.

V Next Finance naopak sází na to, že stát nakonec nebude chtít experimentovat a jeho záměrem bude udržet v rukou jednu velkou energetickou společnost. „Přitom by dávalo smysl rozdělení ČEZu na jednu společnost sázející na tradiční zdroje a druhou zabývající se novými možnostmi výroby elektřiny,“ dodal Cihlář.

Křeček pak vychází z toho, že výstavba nových jaderných zdrojů se jeví jako ekonomicky nevýhodné řešení s významnými politickými riziky. „Z těchto důvodů lze očekávat, že nakonec nebudou budovány nové jaderné bloky a společnost ČEZ nebude nutné dělit na více částí,“ tvrdí. „Společnosti ČEZ by z dlouhodobého pohledu prospělo, kdyby se zaměřila na ekonomicky efektivnější zdroje energie, než je jádro,“ doplnil.

Sám Beneš ve středu uvedl, že o transformaci energetické společnosti bude její vedení teprve jednat s politiky. Podle něj se ČEZ rozdělovat nemá.

Jasněji by mělo být každopádně ještě letos. V květnu ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) poznamenal, že konkrétní investorský model výstavby nového jaderného zdroje by měla vláda dostat do konce listopadu a v prosinci by o něm měla rozhodnout.