Ojetiny jsou v kurzu, ceny v autobazarech rostou. Malá auta jsou dokonce dražší než v Německu

Ve vyšší střední třídě měla největší podíl Škoda Superb následovaná modely Mercedes třída E a BMW řada 5. Tato kategorie měla však na trhu čtyřletých vozidel jen malý podíl, konkrétně 6,27 %. Navýšení průměrné ceny o více než sedm procent bylo způsobeno především zdražením modelu Škoda Superb. Nejvíce ale vzrostla cena za Mercedes třídy E (o téměř jedenáct procent) – vzhledem k podílu v segmentu však tento nárůst ceny neovlivnil průměrnou cenu za vozy tolik jako Škoda Superb.

Nejprodávanějším modelem vozidel MPV byl Hyundai ix20 s podílem 14,22 % následovaný modely Volkswagen Touran a Dacia Dokker. Průměrná cena u čtyřletých MPV vozidel narostla meziročně o 14,05 %, což může být způsobeno zejména relativním nedostatkem kvalitních ojetin.

Zájem je hlavně o SUV, je to módní trend

Nejprodávanějším modelem SUV a terénních vozidel byl Nissan Qashqai následovaný Dacií Duster a Volkswagenem Tiguan. Průměrná cena vozidel tohoto segmentu narostla meziročně o dvanáct procent, přičemž nejvíce podražila Dacia Duster, a to o 21,17 procenta, naopak nejméně Volkswagen Tiguan (o 2,44 %).

Zájem o vozy SUV je způsoben zejména módností. Důkazem toho je, že podíl pohonu 4x2 je velmi silný na úkor pohonu 4x4, který převládal v předchozích letech. Tato vozidla tak lidé používají stále více k jízdě po silnicích na úkor provozu po nezpevněných komunikacích s horší kvalitou povrchu či v terénu.

Průměrné stáří aut v Česku je rekordní: 15,4 roku

Průměrné stáří osobních aut na českých silnicích letos v prvním čtvrtletí stouplo o tři čtvrtě roku na rekordních 15,4 roku, vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Poprvé překročilo hranici 15 let a mohou za to zejména dovozy starých ojetin.

V Česku tak bylo na konci března registrovaných 5,65 milionu osobních aut, což je o 57 tisíc více než na konci roku 2017. V prvním čtvrtletí se prodalo 67 873 nových aut a dovezeno bylo 42 430 ojetin. Z toho 51 procent bylo starších deseti let. Vyřazeno z registru bylo 46 558 aut. Ta byla buď vyvezena do zahraničí, nebo do šrotu.

Podle experta na automobilový průmysl z EY Petra Knapa prodlužování průměrného věku vozů platí pro celou EU, kde nedávno přesáhl deset let a dále stoupá. V Česku je však podle něho situace výrazně horší než v Unii.

„A to i přesto, že máme vysoký počet fleetových zákazníků, kteří auta obměňují rychleji než fyzické osoby. Bohužel u nás je stále relativně liberální dovoz ojetých vozů. Průměrný věk aut také zvyšuje stále relativně početná skupina vozů starších 20 a více let, které jsou levně udržovány a na drobné popojíždění svým majitelům zcela postačí. Manuální zručnost českých řidičů a jejich šetrnost hrají určitě svou roli,“ vysvětlil.