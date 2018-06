Počet nových hypoték klesl. Zvykejme si na život v nájmech, říká ekonomka

Nová opatření ze strany ČNB by podle propočtů České bankovní asociace měla při modelovém aplikování na minulý rok negativní dopad na zhruba pětinu žadatelů o hypoteční úvěr, tedy 22 tisíc z celkových 110 tisíc žadatelů. V objemu by bylo negativně ovlivněno 30 procent žádostí. Pokud by byla stejná pětina použita i u zajištěných úvěrů od stavebních spořitelen, bylo by odmítnuto dalších pět tisíc žadatelů.