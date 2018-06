Šéf Škody Auto: Nový závod v Česku nemůžeme postavit, není dost lidí. Hledáme místo v zahraničí

Na konci sedmdesátých let začal Bernhard Maier pracovat jako běžný automechanik. O pět let později složil mistrovské zkoušky. Dílnu ale opustil a přesunul se do světa počítačových technologií. K automobilům se znovu vrátil koncem 80. let, když začal pracovat pro slavnou značku BMW. V jejím managementu vystřídal několik pozic, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Do koncernu Volkswagen se přesunul na přelomu nového milénia, konkrétně do značky Porsche. Poslední tři roky šéfuje mladoboleslavské automobilce.