Omezování těžby ropy ztrácí podporu. Rusko a Saúdská Arábie chtějí prosadit zvýšení produkce

Rusko chce, aby OPEC a jeho spojenci zvýšili těžbu o 1,5 milionu barelů denně. To by v podstatě smazalo nynější omezování těžby, které OPEC spolu s nečlenskými státy uplatňuje od začátku loňského roku a které činí zhruba 1,8 milionu barelů denně. Díky těžebním limitům se podařilo zvýšit průměrnou cenu ropy na 75 dolarů za barel z minima kolem 27 dolarů za barel v roce 2016.

Rusko se obává, že by za současné situace mohlo dojít k přehřátí trhu. „Poptávka po ropě obvykle nejvýrazněji stoupá ve třetím čtvrtletí… Pokud nepodnikneme žádné kroky, můžeme čelit deficitu,“ řekl ruský ministr energetiky Alexandr Novak.

OPEC se sejde v pátek, aby projednal další těžební politiku v situaci, kdy někteří velcí spotřebitelé ropy v čele se Spojenými státy a Čínou volají po její nižší ceně. Vyšší těžba podle nich podpoří i růst globální ekonomiky.

„Z krátkodobého hlediska je jasné, že se nikdo nepožene do takového navýšení limitů, aby to vedlo k propadu cen ropy pod úroveň 70 dolarů za barel. Z dlouhodobého hlediska ale bude vše jinak. Podle posledních zpráv totiž celková ropná produkce USA ve 23. týdnu vzrostla o výrazných 100 tisíc barelů na 10,9 milionu barelů denně. Před rokem se pohybovala produkce kolem 9,3 milionu barelů. Dlouhodobě rostoucí nabídka americké ropy tak nakonec dožene cenu k propadu pod hladinu 70 dolarů za barel,“ poznamenali Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář z Next Finance.

Nejednotný OPEC: Změna přístupu se nelíbí Íránu ani Iráku

Pro postupné uvolnění těžby je Saúdská Arábie, která je de facto lídrem kartelu, a nečlenské Rusko. Proti je Írán, Irák, Venezuela a také Alžírsko. Irák a Írán, druhý a třetí největší producent OPEC, argumentují tím, že takový krok by porušil předchozí dohody, podle nichž mají těžební restrikce platit do konce letošního roku.

Jak ale podotýká agentura Reuters, oba státy by těžbu zvyšovaly jen obtížně. Íránu dělají problémy nové americké sankce, které postihují ropný průmysl, zatímco Irák má těžební výpadky. Podle Teheránu jsou problémy na trhu s ropou politického rázu, nikoli výsledkem nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

Poptávka po ropě se poslední dva roky zvyšuje, roční nárůst přesahuje 1,5 procenta. Očekává se, že světová spotřeba ropy dosáhne v příštím roce hranice 100 milionů barelů denně.

Pokud se těžaři nyní dohodnou na zvýšení produkce ropy, ruský ministr Novak předpokládá, že by se zástupci těžebních zemí opět mohli sejít v září a dopad tohoto kroku zhodnotit.