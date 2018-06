K tažení proti plastům se v Česku připojily Benzina, Leo Express či Bageterie Boulevard

Společnosti budou místo plastových kelímků více užívat porcelán, nahradí plastové příbory nerezovými, případně omezí separátní balení přísad.

„Benzina, ač se to nezdá, je jedním z největších prodejců kávy v Česku,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. Nyní si její zákazníci budou moci nechat připravit kávu do vlastních hrnků.

Platí to i pro jiné podniky a podobně by podle ministerstva už neměl být problém si ve vlastním, opakovaně použitelném obalu odnést jídlo. Hygienici vydali stanovisko, že to je možné.