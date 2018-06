Víc peněz na důchody či platy učitelů, méně na dávky. Návrh rozpočtu je 50 miliard v minusu

Odbory požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o deset procent, a to od října. Premiér minulý týden řekl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.

Hospodářská komora v úterý zopakovala, že v době ekonomické prosperity a při jednom z aktuálně nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii by vláda měla zvolit odpovědnější přístup a sestavovat přebytkové, nebo alespoň vyrovnané rozpočty. Přebytkové rozpočty jsou podle komory pojistkou do budoucích let, až ekonomika bude v horší situaci. Proto se také komoře nelíbí plošný nárůst platů ve státní sféře.

Pravicová opozice návrh rozpočtu kritizuje. „Mandatorní výdaje rostou, smysluplné investice pořád nikde. Je to nezodpovědné projídání budoucnosti. Takto by se žádná firma opravdu řídit nedala,“ uvedl na Twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Budeme dál jednat o možnosti změny v poměru mezi tarifním navýšením a tím, co by zůstalo nadřízeným na nadtarifní složku… Kompromis by se dal hledat v termínu, v poměru mezi objemem a faktickým přidáním do tarifů a v možnosti zrušení první tabulky pro nejhůře odměňované,“ uvedl Středula.

Podle něj má ministerstvo práce nyní spočítat, kolik by škrtnutí nejnižší tabulky a odměňování pracovníků podle vyšší tabulky stálo. U nejhůř placených by to představovalo navýšení asi o 3,5 procenta a vyšlo na několik stovek milionů, upřesnil Středula.

Babiš už dřív řekl, že by se výdělky ve veřejném sektoru neměly zvedat plošně. Růst by měly nejhůře placeným pracovníkům a tam, kde zaměstnanci chybí. O odměňování by měli rozhodovat nadřízení. Odboráři trvají ale na navýšení tarifů. „Pokud se víc nenavýší tarifní složka platu, tak ty peníze k lidem nedoputují,“ dodal odborový předák.