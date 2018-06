Placené vysílání v DVB-T2? Podle komerčních televizí musí nejprve dávat ekonomicky smysl

Druhou vlnu digitalizace, která přichází několik let po skončení analogového vysílání pozemních vysílačů, si vyžádalo uvolnění části vysílacího pásma, konkrétně 700 MHz, pro mobilní operátory , a to na základě mezinárodních dohod a rozhodnutí vlády.

Pozitivně nicméně vnímá například rakouský model, který na konferenci přiblížil výkonný ředitel rakouské společnosti IP Austria Walter Zinggl. Zatímco stanice v nízkém rozlišení jsou tam volně k dispozici, kanály ve vysokém rozlišení jsou šířeny kódovaně. K základnímu portfoliu kanálů v HD se dostanou plátci koncesionářského poplatku ORF, za kompletní nabídku pak zaplatí jedenáct eur měsíčně.

Zinggl pitom připomíná, že neexistuje nic jako bezplatná televize. „V komerčních televizích platí divák pozorností reklamě,“ uvedl, televize veřejné služby jsou pak placeny státem, nebo občany.

Je po placené TV v terestrickém vysílání zájem?

Martin Gebauer, ředitel Českých Radiokomunikací, které zajišťují vysílání pro komerční kanály v terestrické síti, ale upozorňuje, že v tuzemsku více než polovina obyvatel nechce platit za obsah. „Je otázka, jaká bude poptávka po placených kanálech a který operátor si na sebe vezme riziko, že v Česku zavede placenou variantu a které kanály do toho budou zahrnuty,“ uvedl.

Je podle něj důležité, aby ti, co vytvářejí produkt a prodávají, aby uvažovali v širších souvislostech. „I u velkých sportů v Americe, které šly cestou placené televize, je postupný trend, že se vrací do nějakého hybridního modelu. Protože v momentě, kdy ztratíte základnu lidí, kteří o tom mluví, tak se trh zmenšuje. Je to jenom pro vyvolené, není to obecná zábava a žádná z profesionálních lig nemá zájem, aby se tohle dělo,“ přiblížil.