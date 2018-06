Firmy na venkově budou mít snazší cestu k dotacím, navrhuje ministerstvo

Svaz obchodu a cestovního ruchu společně s ministerstvem průmyslu a obchodu řeší, jak odlivu co nejvíce zamezit. Jedním z řešení, které by mohlo situaci pomoci, je podle ředitele odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu ministerstva průmyslu a obchodu Pavla Vinklera úprava definice malého a středního podnikání.

MPO podle něj navrhuje, aby byl statut malého a středního podniku přiznán také podnikatelským subjektům, které podnikají v malých obcích do 400 obyvatel, a to včetně spotřebních družstev, která v současné době definici nesplňují. Krok by jim měl mimo jiné pomoci lépe dosáhnout na dotace. Podmínkou by byla prokazatelná podnikatelská činnost v dané obci, nestačilo by pouze sídlo firmy na venkově.