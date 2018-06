„Slepičí hnízdo“ má vrátit dotace 22,5 milionu. Majitelé podle úřadu formálně převedli podíl

Písecká firma Agpi Vajax, patřící do skupiny, jenž do letošního dubna vlastnila vepřín v Letech, musí podle rozhodnutí ministerstva zemědělství vrátit 22,5 milionu korun, které dostala díky dvěma dotacím na modernizaci slepičáren. Uvedl to ve středu server iRozhlas.cz. Firma se chce rozhodnutí ministerstva bránit soudně.