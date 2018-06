Minuta volání do pěti korun, SMS nejvýš za dvě do všech členských zemí, dohodli se zástupci EU

Po odstranění roamingu, tedy volání ze zahraničí do domácí sítě, přijde i levnější volání mezi členskými zeměmi. Dohodli se na tom v noci na středu zástupci Evropského parlamentu a zemí Evropské unie. Cena hovoru do všech zemí EU by neměla přesáhnout 4,87 korun, textová zpráva pak 1,54 koruny bez DPH. Dohoda by mohla platit od května příštího roku.