Poštovní odbory chtějí vyšší platy. Kvůli nízkým mzdám teď chybí doručovatelky i lidé na přepážkách

„Limit, který je v současné době nastavený, nestačí,“ souhlasí předsedkyně sněmovního petičního výboru Helena Válková (ANO) s tím, že jde v této věci o politické rozhodnutí, které by měla učinit vláda a příslušný ministr.

„Chtěli bychom, aby to bylo minimálně 1,5 miliardy, ale úplně nejlepší by bylo, kdyby byl limit zrušen,“ uvedla předsedkyně poštovních odborářů Jindřiška Budweiserová.

Právě to požaduje petice za „spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“, které poštu podle odborářů stojí dvě miliardy korun ročně, ale stát ze zákona hradí maximálně jejich čtvrtinu. Česká pošta tak tyto služby musí platit z velké části sama a řeší to úsporami.

Česká pošta patří dlouhodobě mezi největší zaměstnavatele, v současnosti dává práci asi třiceti tisícům lidí. Do ideálního stavu České poště ale pořád ještě devět set osob schází. Nejčastěji jde právě o listovní doručovatele. Chybí ale i pracovníci doručující balíky nebo ti na přepážkách.

„Očekáváme po změně vedení České pošty co nejkratší vyhodnocení situace a stanovení pozice, se kterou budeme vyjednávat,“ poznamenal náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. Koncem dubna totiž ministerstvo oznámilo, že se novým ředitelem stává dosavadní šéf firmy SAP ČR a SAP Slovensko Roman Knap, když zvítězil ve výběrovém řízení. Pokud se příspěvek zvýší, jako první problematický bod chce Česká pošta vyřešit právě mzdy zaměstnanců.

Podle místních se ale nic nezlepšilo. Fronty jsou možná menší, v doručování jsou ale i podle starosty prý stále problémy. „Do některých oblastí listovní zásilky nejsou doručovány pravidelně, do některých oblastí, alespoň podle tvrzení občanů, nejsou doručovány vůbec. Problémy máme nadále i na úřadě,“ popsal starosta Drago Sukalovský (KOL). Lidé v Kuřimi tak raději jezdí i na pobočky v jiných vesnicích a městech.

Potíže České pošty potvrzuje i Český telekomunikační úřad, který má na starost kontrolu bezproblémového doručování. V loňském roce zkontroloval osm poštovních dep, odkud se zásilky doručují. Mezi nejčastější pochybení patří podle úřadu to, že se pošta ani nepokusila zásilku doručit.

„Například v oblasti Prahy máme informaci o tom, že na některá adresní místa neprobíhá doručování každý pracovní den, tak jak by mělo být. Do těch domů chodí pošťák jednou nebo dvakrát týdně, což není akceptovatelné,“ přiblížil mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina. Maximální pokutu může úřad udělit až do výše dvou milionů korun. Nejvyšší udělil úřad zhruba před pěti lety, dosáhla 1,5 milionu korun.