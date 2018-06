Odbory žádají vyšší růst platů pro státní zaměstnance. Podle Babiše je ale plošné zvyšování nespravedllivé

Celkem chce sice vláda dát na platy státních zaměstnanců o šest procent víc než letos, částku ale nemusí dostat všichni. „Dvě procenta půjdou do tarifů, zbytek do osobních ohodnocení. Jsou to možnosti rozpočtu,“ podotkla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO).

„Plošné navyšování podle mého názoru není spravedlivé, protože v minulosti si někteří ministři vybojovali vysoké průměrné platy,“ upozornil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s tím, že odboráře bude chtít seznámit se statistikami. Podle něj není plošné zvyšování platů spravedlivé.