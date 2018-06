Mexiko zavedlo cla na výrobky z USA. Zasáhnou i dovážený bourbon

Evropská unie v pátek americká cla napadla u Světové obchodní organizace (WTO). Již dříve představila seznam amerického zboží, které by se mohlo stát terčem odvetných cel. Figurují na něm například džínsy, trička, bourbon, pomerančový džus, kosmetika, motocykly či rekreační plavidla.

Dopad na Česko

Dopad zavedení amerických cel na ocel a hliník se u tuzemských hutních firem projeví až za několik měsíců, nejspíš až příští rok. Američtí odběratelé nejprve budou muset sehnat za dodávky z Evropy náhradu. Vyplývá to z vyjádření ocelářských firem. USA začnou od pátku uplatňovat cla ve výši 25 procent na ocel a 10 procent na hliník na dovoz z Evropské unie, Kanady a Mexika.

„V první etapě (pravděpodobně do konce letošního roku) část naší produkce exportované do USA nebude ohrožena, neboť americké firmy nemají za naše výrobky rychle náhradu a budou zboží navýšené o pětadvacetiprocentní clo nakupovat,“ uvedla mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. Ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu ale rozhodnutí podle ní ovlivní evropský trh. „Dá se očekávat navýšení importu do Evropy z výroby jiných zemí, kterou v USA nebude možné prodat,“ uvedla Macková.

Dopad cel na český obchod bude v hodnotě téměř dvou miliard korun, tedy 2,4 procenta celkového vývozu do USA. Odhadl to analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Pro českou ekonomiku bude dopad marginální, analytik portálu capitalinked.com Radim Dohnal odhadl snížení růstu HDP o méně než 0,1 procenta.