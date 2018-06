EU se obává, že ocel určená pro USA zamíří na její trh. Opatření by mohla zavést od července

„Můžeme přijmout předběžná opatření již v červenci. To je to, o čem se chystáme jednat. Chceme vidět předběžné výsledky vyšetřování,“ uvedla Malmströmová. Dodala, že již existují neoficiální důkazy, které ukazují, že ocel určená pro americký trh bude kvůli americkým dovozním clům přesměrována do Evropy.

Evropská unie již dříve předložila Světové obchodní organizaci (WTO) seznam amerických produktů, na které by mohla uvalit vysoká cla jako odvetu za poplatky na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Na seznamu se nachází například rýže, brusinky, bourbon, kukuřice, džínsy, motocykly, rekreační plavidla, arašídová pomazánka či ocelářské výrobky.

Malmströmová také vyjádřila lítost nad tím, že se nepodařilo EU a USA dosáhnout dohody ohledně dovozních cel na hliník a ocel. Spojené státy nyní zvažují podobná cla na auta, což by podle ní mohlo vést ještě k větším odvetným opatřením než v případě ocele. „Pokud se to stane, bude to mimořádně nešťastné. Bude to mít vážné následky, nejen v Evropě, ale po celém světě.“

Unie není jediná, kdo chce na americká cla reagovat. Mexické ministerstvo hospodářství uvedlo, že v reakci na postup Washingtonu zavede vlastní cla na dovoz různého zboží z USA, včetně potravin a ocelářských produktů. Kanada uvedla, že zavede odvetná opatření zacílená na americkou ocel a hliník, ale také whisky, pomerančový džus a další potravinářské výrobky. Ministryně zahraničí Chrystia Freelandová oznámila, že cla zasáhnou zboží v hodnotě 16,6 miliardy kanadských dolarů (283 miliard korun), přičemž u některých produktů by se jednalo o 25procentní poplatek, u jiných deset procent.