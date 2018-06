Část německé oceli by od Spojených států mohla dostat výjimku z cla. Američané ji jinde neseženou

Zpravodajská televize CNBC na konci března upozornila, že případná cla by měla mnohem větší dopad na EU než na Čínu. EU by cly mohla utrpět ztrátu nejméně 2,4 miliardy USD (přes 50 miliard Kč), zatímco Čína asi 400 milionů USD.

Spojené státy jsou největším dovozcem oceli. V roce 2016 se na globálním dovozu oceli podle objemu podílely osmi procenty. Ocel měla na celkové hodnotě dovozu zboží do USA podíl jen jedno procento. USA dovážejí ocel z více než 110 zemí, největším dodavatelem je Kanada s podílem 17 procent. Druhým největším dodavatelem oceli do USA je Evropská unie, v dolarech by byla EU dokonce jedničkou, hodnota dovozu činila 6,6 miliardy USD. Na dalších místech jsou Jižní Korea, Mexiko, Brazílie a Čína.

Na dotaz ohledně možných amerických cel na dovoz evropských aut Altmaier uvedl, že by to byl nebezpečný vývoj, který by mohl skončit poškozením obou ekonomik, EU i USA. „Spirála vzájemných cel by vytvořila pouze poražené,“ uvedl ministr a poukázal na to, že EU by v odpovědi na americká opatření měla zůstat jednotná. „Pouze pak můžeme zabránit obchodní válce.“

Poté, co se nepodařilo dojednat ústupky, vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek zrušila výjimky z dovozních cel na hliník a ocel pro Evropskou unii, Kanadu a Mexiko. EU již podnikla první kroky proti USA, když podala stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO), ve které napadla legálnost nových cel, napsala agentura Reuters.