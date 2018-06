PŘEHLED: Ceny povinného ručení letos porostou o pět procent. Už teď se liší kraj od kraje a řidič od řidiče

Kromě toho, jestli řidič bourá nebo ne, ovlivňují cenu pojištění i další faktory. „Je to hustota provozu, počet registrovaných aut v regionu a vlastně i pravděpodobnost dopravní nehody, což pojišťovny počítají různými způsoby. Mohou tam dokonce zasahovat i přírodní podmínky, námraza, vítr, stav silnic,“ upozorňuje manažer on-line prodeje společnosti Chytrý Honza Tomáš Čáp.

Podle něj však v ceně hraje klíčovou roli ještě jedna věc: profil řidiče. A to jak jeho věk a řidičské zkušenosti, tak četnost využívání vozidla spojená s místem trvalého bydliště. „O těchto složkách, které jsou pro cenotvorbu velmi důležité, se totiž příliš nemluví,“ doplňuje Čáp. Do rizikové skupiny, která platí více, spadají řidiči do 21 a ti nad 75 let.

Spořádaný řidič v Praze i tak zaplatí méně než rizikový v Ostravě

Například Daniel Walter řídí patnáct let. Aut vystřídal několik, to současné má dva roky. Za povinné ručení teď platí zhruba čtyři tisíce ročně. Už dlouho neboural a cena proto zahrnuje bonusy. „Jsem Pražák od narození, takže vždycky jsem měl auto registrováno v Praze na sebe, takže platím tu nejvyšší pražskou přirážku,“ říká Walter.