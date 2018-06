Čeští zemědělci zřejmě z EU dostanou nižší dotace. Kritizují zastropování plateb na farmu

Pro české zemědělství by mělo být v letech 2021 až 2027 z rozpočtu Evropské unie k dispozici 7,7 miliardy eur (zhruba 199 miliard korun). Vyplývá to z návrhu Evropské komise. V nynějším sedmiletém období by podle údajů českého ministerstva zemědělství z roku 2013 mělo mít české zemědělství možnost získat na dotacích z Evropské unie až 8,2 miliardy eur. Agrární komora upozorňuje, že po započítání inflace do roku 2027 se sníží platby pro Česko až o pětinu.