Růst české ekonomiky zpomaluje. Výsledek podle analytiků zaostává za sousedy i očekáváním ČNB

Mezičtvrtletně si český HDP podle zpřesněného odhadu připsal 0,4 procenta. „V první polovině loňského roku byla domácí ekonomika premiantem regionu. K jeho konci však růst HDP zvolňoval a v prvním čtvrtletí letošního roku již v dynamice HDP zřetelně zaostává za svými středoevropskými protějšky. Maďarsku, Polsku, ale i Slovensku se daří výrazně lépe,“ přiblížil Zeisel.

Ekonomiku táhne spotřeba s investicemi

Čeští statistici uvedli, že hlavním faktorem růstu české ekonomiky byly rychleji rostoucí investiční výdaje podpořené nadále rostoucí spotřebou domácností. Reálná spotřeba domácností proti loňsku stoupla o 4,1 procenta.

Dynamika výdajů domácností se zvýšila především u spotřeby předmětů s dlouhodobou trvanlivostí a u služeb, uvedli statistici. „Silný růst mezd a rostoucí zaměstnanost se podepisují na solidní dynamice soukromé spotřeby,“ uvedl Zeisel.

Růst ČR v 1. čtvrtletí zpomalil na 4,4 % yoy, za nižším číslem je však zejména negativní příspěvěk čistého exportu. Vývozy zpomalily ze 7,6 % na 4,1 %, v 1Q se však sešla řada jednorázových vlivů, které mohly zahraniční popotávku snížit. Ekonomiku táhne domácí popotávka. pic.twitter.com/QcQC02suO0 — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) June 1, 2018

„Nejvyšší příspěvek k růstu HDP začátkem roku měla obnovená investiční aktivita. Ta meziročně zrychlila o více než 10 procent,“ podotkl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Podle statistického úřadu podpořily růst především investice do staveb a budov a do strojního vybavení. „Je to odrazem pozitivní nálady v české ekonomice. Firmy nemají strach investovat do své budoucnosti,“ uvedl analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Zeisel si pak všímá, že dovoz rostl výrazně rychleji než vývoz. „Zahraniční obchod tak dynamiku domácí ekonomiky nezvyšuje,“ řekl. „Za slabším růstem exportů může stát zvolnění ekonomiky eurozóny, kterou v prvním čtvrtletí brzdily jednorázové vlivy ve formě chřipkové epidemie, stávek a horšího počasí. Projevovat by se ale mohl i nedostatek zdrojů v domácí ekonomice, zejména pracovní síly,“ doplnil.

Ekonomika podle analytiků letos nejspíš poroste pod čtyřmi procenty

Za celý letošní rok zůstane ekonomika ve stínu loňského výsledku. „Česká ekonomika je těsně za vrcholem svého růstu a na ten se hned tak nevrátí,“ řekl Cihlář. „Náš model počítá s tím, že ekonomika poroste v roce 2018 o 3,4 procenta. Nic neměníme na tom, že první polovina roku bude mnohem lepší než ta druhá,“ dodal.

„Očekávám růst HDP v oblasti 3,2 procenta. Půjde o zpomalení růstu vůči roku 2017, česká ekonomika ale i tak bude fungovat v režimu plného využití výrobních kapacit,“ míní Jáč.