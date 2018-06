Hodinářka, která už nemusí snít. Dělá svou práci ráda a je vděčná náhodě

Snad nejvíce si na své práci cení obrovský a viditelný posun ze stavu před opravou do stavu po opravě. „Přinesete si špinavou, hroznou záležitost, kde ani nevíte, kde jsou zuby. Když to celé dáte dohromady a celé se to leskne a chodí, tak to je ta krása,“ říká.

Většinu práce si vozí z Prahy na chalupu na Příbramsku. Soustředění na staré hodiny, kdy nemusí extrémně rychle za každou cenu stroj „udělat“, jí navíc dodává vnitřní klid. Zvláště oproti letům, kdy v Praze 27 roků provozovala vlastní hodinářství. Tehdy prodávala za pultem a zároveň opravovala.

Vzpomíná, že tam bývala už v pět hodin ráno a odjížděla v sedm večer. Opakovaná operace páteře však Zdeňku Pečánkovou donutila ke změně. Loni obchod prodala a věnuje se tomu, co ji baví nejvíc – tedy právě opravě starožitných hodin.

„Když se vám splní, že děláte to, co máte celý život rád, tak není dál o čem snít,“ říká dnes.