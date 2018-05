Ve vedení českého T-Mobilu skončí Vašina. Nahradí ho manažer se zkušeností z O2

Vašina opustí skupinu Deutsche Telekom po 21 letech. Začínal v roce 1997 v tuzemském operátorovi RadioMobil, ve kterém měl Deutsche Telekom podíl. V roce 2002 nastoupil do T-Mobile Slovakia jako ředitel marketingu, o pět let později se stal generálním ředitelem společnosti. Roku 2011 se vrátil do T-Mobile Czech Republic jako generální ředitel a od roku 2016 je zodpovědný za vedení T-Mobile CZ a Slovak Telekomu.

„Bylo to nesmírně zajímavých 21 let, ale cítím, že je čas udělat zásadní změnu a předat pomyslný štafetový kolík dál. Jsem vděčný za to, že jsem mohl být u rozvoje tak důležitého a dynamického oboru a mohl se aktivně podílet na zcela nových věcech,“ uvedl Vašina.