Avia překonala klinickou smrt a představila nový náklaďák. Vyrábět se bude v Přelouči

Vozidlo s celkovou hmotností 12 tun a zvýšeným podvozkem je určeno k provozu v lehkém a středním terénu. Zákazníky by měly být především subjekty v oboru stavebnictví, komunální sféra a hasiči. Zvláště pro ně bude určena prodloužená sedmimístná kabina, její výroba začne na podzim.

V srpnu má být na akci Pyrocar představena nová cisternová automobilová stříkačka s hasičskou nástavbou od firmy Karbox.

„V tuto chvíli dokončujeme homologaci vozidla 4x4. Do konce června by měla být skončena. Máme nyní čas na to, abychom se připravili na rozjezd sériové výroby, kterou chceme zahájit v průběhu července,“ řekl novinářům generální ředitel Martin Šustek.

Avia Motors v únoru zahájila výrobu vozu Avia D 120 4x2 Euro 6 Initia. Dosud jich z montážní linky sjelo zhruba 50, z toho 30 je již v provozu. Letos firma plánuje vyrobit 150 vozů včetně vozidel 4x4. Do konce roku by měla být spuštěna také sériová výroba hasičských vozů.

Bohatá historie

Avia sice vznikla v roce 1919 jako výrobce letadel, ale po druhé světové válce začala v pražských Letňanech vyrábět nákladní vozidla. Od 60. let minulého století produkovala v licenci Saviem/Renault známé modely Avia 15/20/30. Směřovaly na trhy tehdejších zemí RVHP, ale i do západní Evropy a severní Afriky (Alžírsko, Maroko, Egypt).

Po roce 1989 se však automobilka dostala s privatizací postupně do existenčních potíží a po různých zvratech s novými majiteli byla v roce 2013 výroba přesunuta do Indie.

V dubnu 2016 už nevyrábějící Avii koupila od indické skupiny Ashok Leyland Motors česká průmyslová a zbrojařská skupina Czechoslovak Group podnikatele Jaroslava Strnada. Ta pak rozhodla o nové výrobě ve svém areálu v Přelouči.