Skopeček: EU trápí polská justice, ale peníze chce směřovat zemím, které porušují ekonomická kritéria

Evropská unie formuje podobu rozpočtového rámce pro období let 2021 až 2027. Peníze z unijních fondů by se třeba mohly propojit s dodržováním zásad právního státu. Člen rozpočtového výboru a ekonomický expert ODS Jan Skopeček se obává, aby se tím ale z rozpočtu nestal nástroj, jak si vynucovat chování některých států. V pořadu Interview ČT24 se zároveň podivil, že EU řeší právní stát v Polsku, ale nevadí jí systematické a dlouhodobé překračování maastrichtských kritérii ve státech na jihu Evropy. Ty by přitom v příštím období měly získat více peněz – narozdíl od zemí V4.