Důchod mají na dohled. Přesto čtvrtina z nich uvažuje o startu podnikání

Čtvrtina lidí v předdůchodovém věku - nad 55 let - uvažuje o tom, že začne podnikat. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podobný úmysl mělo i sedmnáct procent dotázaných osob starších 64 let. Květnový průzkum navíc ukázal, že firmy mají o zaměstnance starší 55 let zájem a jejich práce si cení.