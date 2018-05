Méně práce za stejný plat? Odbory mají pro Česko nový cíl, lákavý sen však může zadřít ekonomiku

Snaha o zkrácení pracovní doby v Česku tak dlouhodobě naráží na problém nízké oficiálně vykazované produktivity práce a s tím spojené velmi nízké úrovně českých mezd. Pokud se podíváme na přehled toho, za jak dlouho dosáhnou české náklady práce úrovní typických pro vyspělé země, není to radostný pohled.

I kdyby koruna posílila o zhruba deset procent v porovnání s aktuální situací, Norsko nedostihne nikdy. To by se povedlo až při kurzu 21,60 korun/euro a trvalo by to téměř pět set let. Pro srovnání nákladů s Německem pak Česko při tomto kurzu potřebuje čtyřicet pět let, v případě kurzu 24,30 pak téměř 60 let.

„Nevím, jestli si odbory uvědomují, že i třeba v tom Německu, o kterém hovoří, s tím (krácením pracovní doby) je také spojeno krácení mezd. Tamní dohoda znamená, že zaměstnanci mohou pracovat třeba dobrovolně jenom 28 hodin týdně, ale musí akceptovat zkrácení mezd,“ dodává Dlouhý. Německé odbory IG Metall totiž uzavřely po dlouhých jednáních a vlně stávek nedávno se zaměstnavateli dohodu o mzdách a pracovní době průmyslových pracovníků v kovoprůmyslu a elektrotechnice s možností pracovat po dobu až dvou let místo standardních 35 jen 28 hodin týdně.

Navíc proti zkracování pracovní doby nyní stojí i akutní nedostatek pracovních sil v řadě oborů. „Dnes v oborech, kde zaměstnanci chybí, je těžké pokrýt zakázky přesčasovou prací, takže by to mělo i neblahý vliv na zaměstnance, protože když snížíte pracovní dobu, ještě zvýšíte tlak, který na ně je, aby zakázky splnili ve stanovené a požadované době,“ uvedla pro Radiožurnál viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková.