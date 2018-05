Privatizace vodárenství byla chyba, obce by měly odkoupit podíly zpět, řekl Babiš

Vláda řeší možnost půjček pro obce, aby mohly odkoupit zpět podíly v privatizovaných vodárenských společnostech. Při návštěvě Vysočiny to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Privatizace vodárenství byla podle něj chyba stejně jako privatizace společnosti ČEZ, které vytkl, že by místo zahraničních investic měla spíš řešit domácí problémy. Uvedl to v souvislosti s dostavbou jaderných bloků.