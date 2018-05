Hra o 950 milionů: Česká unie sportu stáhla žalobu na exšéfa Sazky Hušáka

Téměř miliarda korun, které se Česká unie sportu (ČUS, dříve ČSTV) domáhala u Městského soudu v Praze, byla hodnota jejího dvoutřetinového podílu v Sazce. Podle aplikace infosoud ale byla žaloba ve čtvrtek stažena, zjistil web iHNED.cz.

Podle předsedy ČUS Jansty není stažení úplné. „Ještě o tom jednáme, naším cílem je, abychom nemuseli nic platit,“ řekl serveru. Dodal, že o detailech bude jako první informovat akcionáře na valné hromadě 20. června.

Podle Hušákovy advokátky Kláry Samkové, kterou server cituje, je stažení žaloby krok správným směrem. Unie by podle ní neměla šanci ve sporu uspět a naopak by jí astronomicky rostly náklady řízení. ČUS nyní podle iHNED.cz řeší, jak z kauzy vycouvat s co nejmenší ztrátou. Bývalý šéf Sazky totiž požaduje uhradit náklady sporu, které vyčísluje na miliony korun.