Kvůli GDPR bombardují firmy e-mailové schránky zákazníků. Obsloužit je ale musí i bez souhlasu

E-mailů je hodně a zahlcují schránku, málokomu se chce je všechny pročítat. Odborníci však radí je neodklikávat bez řádného nastudování. „Každý uživatel by si měl zvážit, jestli chce i nadále poskytovat svoje osobní údaje dané společnosti. Měl by si přečíst, o jaké osobní údaje se jedná, a zvážit, jestli zrovna pro takový účel je nutné údaje poskytnout,“ objasňuje Mareš.

Dost často se podle něj do souhlasů schovají i nejrůznější povolení. Například to k profilování chování na sociálních sítích. Pak bude zákazník dostávat třeba nabídky nákupů nebo jiné reklamy. „Někomu to vadí, jinému ne. Nicméně by se to nemělo brát na lehkou váhu,“ říká Mareš.

E-mail může být i od podvodníka

Podle Martina Cacha ze Spolku pro ochranu osobních údajů je ideální si vzpomenout, kdy a jestli vůbec člověk dané firmě souhlas dával. „Když už někdo říká, že vaše údaje má a chce souhlas k použití, málokdy by mělo docházet k tomu, že je máte znovu poskytovat. Mohlo by se totiž stát, že jde o podvodníka. Pak by hrozil i vykradený bankovní účet,“ varuje s tím, že by si uživatelé měli dát pozor hlavně na to, jestli s nimi firma komunikuje stejně jako obvykle.