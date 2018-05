Žádná nedbalost, ale úmyslný postup? Šéf Facebooku čelí žalobě, že dohlížel na agresivní využití dat

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg čelí obvinění, že sám těžil ze situace, která umožnila společnostem získávat širokou škálu dat o uživatelích, jako tomu bylo v případě poradenské společnosti Cambridge Analytica. Uvádí se to v dokumentech žaloby proti Facebooku podané u soudu v Kalifornii, do nichž nahlédli reportéři deníku The Guardian. Podle dokumentů tak skandál nebyl výsledkem pouhé nedbalosti na straně Facebooku, jak to dosud firma prezentovala.