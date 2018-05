Zákon o GDPR začne platit v nejtvrdší podobě, dokud ho poslanci nezměkčí výjimkami

Část poslanců chce využít právě projednávaný prováděcí zákon k GDPR k tomu, aby už nikomu za zveřejnění fotografie zloděje pokuta nehrozila, jako se tomu stalo v minulosti. Jiní pak třeba považují za klíčové, aby sankce nebyly uplatňovány vůči obcím či neziskovkám.

Česko nestihlo schválit doprovodný zákon i přesto, že GDPR schválila Evropská unie už na konci dubna 2016. Kvůli zpoždění kritizovala ve čtvrtek část poslanců vládu Andreje Babiše (ANO).

„Proč se příprava adaptačního zákona tak protáhla? Nevadí vám právní nejistota, která se tak vytváří?“ ptala se například místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová.

Na to Babiš reagoval, že by se měla spíše zeptat bývalého ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), „proč mu to trvalo rok a půl a proč to nedal do vlády“. Dodal, že jeho vláda to po svém nástupu začala řešit, ale připomínkové řízení je zdlouhavé. Chovanec se ve čtvrtek ke GDPR nevyjádřil.

Eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová k tomu již dříve podotkla, že zaspala nejen česká vláda.