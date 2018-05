Gazprom se dohodl s Evropskou komisí a vyhnul se pokutě za zneužívání své dominance

„Všechny společnosti, které v Evropě podnikají, musejí dodržovat evropská soutěžní pravidla, bez ohledu na to, odkud jsou,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. „Rozhodnutí odstraňuje překážky, které Gazprom vytvořil a které stály v cestě volnému toku zemního plynu ve střední a východní Evropě,“ dodala.

Komise Gazpromu stanovila podrobná pravidla, která zahrnují odstranění veškerých smluvních překážek bránících volnému toku plynu, povinnost usnadňovat toky zemního plynu na izolované trhy, kroky k zajištění konkurenčních cen plynu a zákaz zneužívání dominantního postavení v dodávkách plynu.

Gazprom tak musí například odstranit veškerá omezení, která zákazníkům bránila v přeshraničním přeprodeji plynu. Dohoda rovněž předpokládá, že zákazníci Gazpromu budou mít smluvně dané právo požadovat zlevnění plynu, pokud se cena, kterou platí, liší od konkurenčních referenčních cen v západní Evropě.

Dohoda na osm let

Gazprom rozhodnutí komise urovnat spor bez vyměření pokuty vítá. „Dnešní rozhodnutí je tím nejrozumnějším výsledkem pro dobré fungování celého evropského trhu s plynem,“ uvedl náměstek generálního ředitele Gazpromu Alexandr Medvěděv.

Nové povinnosti jsou Gazpromu stanoveny na dobu osmi let. Pokud by je firma nedodržovala, mohla by dostat pokutu. „Počínaje dneškem začneme plnění závazků Gazpromu kontrolovat,“ zdůraznila Vestagerová.