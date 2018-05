Vyjednávání o platech v ČSOB přitvrdilo. Část odborářů vyhlásila stávkovou pohotovost

„Benefity jsou výsledkem loňského kolektivního vyjednávání. Odbory přišly s návrhy na jejich navýšení a podpořily to porovnáním s konkurencí, která je má stále vyšší, i průzkumem mezi zaměstnanci,“ reagovala tenkrát pro ČTK Ladislava Spielbergerová z Moderních odborů. Ta přitom před časem řekla pro server iRozhlas , že nedostává už dva měsíce plat. Podle ní jde o trest za to, že se snaží vyjednat zvýšení mezd.

K loňským výsledkům uvedla odborová centrála ČMKOS, která Moderní odbory podporuje, že to byl historicky největší zisk, ale přinesl historicky nejmenší růst mezd a šikanu odborů.

ČMKOS informovala, že za roky 2012 až 2016 vydělala ČSOB přes 70 miliard korun. Dodala, že odborům jde zejména o nízkopříjmové zaměstnance, že i v bankovnictví pracují lidé s hrubou mzdou 16 tisíc korun.

„Jde o příklad nadnárodní firmy, která v Česku generuje obrovské zisky na úkor našich zaměstnanců. ČMKOS podpoří Moderní odbory v ČSOB v jejich snaze upozornit v rámci evropských odborových struktur na tento přístup mateřskou firmu. Je třeba poukázat a odsoudit skutečnost, že vedení ČSOB zaujalo šikanózní přístup k představitelkám odborů v ČSOB,“ zdůraznil v dubnu předseda ČMKOS Josef Středula.

Server iRozhlas uvedl, že na platech už se po několikaměsíčním vyjednávání dohodli zaměstnanci ve všech bankách – kromě ČSOB.

Pokud by došlo ke stávce, bylo by to v novodobé historii České republiky poprvé, kdy by stávkovali bankovní úředníci. V Evropské unii stávkují často. Naposledy vyšli bankovní úředníci do ulic třeba v Londýně nebo Paříži, uvedl server.