Na neomezená mobilní data si v Česku počkáme, tvrdí šéf Vodafonu

„Rozvoj pevného vysokorychlostního internetu a optického připojení vysílačů brzdí zejména nedostatečná soutěž v pevných službách, pomalé tempo inovací v pevných sítích a komplikovaná výstavba sítí obecně,“ podotkl Dvořák.

Pokud by podle něj operátoři v současnosti nabídli neomezený tarif pro LTE, které na velké části České republiky představuje tu nejkvalitnější alternativu připojení k internetu, využila by jej část domácností pro připojení domácích Wi-Fi modemů, což by v těchto místech extrémně zatížilo mobilní vysílače a snížilo kvalitu služby pro všechny uživatele.