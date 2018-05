Brusel varoval Česko, že jeho penzijní systém může ohrozit veřejné finance

Komise svá doporučení všem členským zemím, jak by mohly posílit hospodářský výkon, nabízí každoročně v rámci hospodářského cyklu známého jako Evropský semestr. Prahu by letošní materiál příliš překvapit neměl, mnohé body se v něm opakují z minulých let.

Dokument například varuje, že výdaje na penzijní systém se z 8,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) země v roce 2016 vyšplhají na 10,9 procenta v roce 2070, také v souvislosti se způsobem stanovování věku odchodu do důchodu a indexace penzí. Zvyšovat se bude také zátěž, kterou pro veřejné rozpočty v souvislosti se stárnutím populace bude představovat zdravotnictví.

Ministerstvo financí souhlasí s doporučením Evropské komise ohledně zajištění udržitelnosti veřejných financí a snížení administrativní zátěže. Zároveň úřad příznivě přijal fakt, že ČR letos od EK neobdržela doporučení týkající se fiskální oblasti především díky vykázanému přebytku veřejných financí a nízkému dluhu. MF to ve středu sdělilo v reakci na doporučení Evropské komise členským státům Unie.