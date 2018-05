Spor s CEFC může přivést skupinu J&T na čínský trh, soudí sinoložka

Motejlek také v pořadu zmínil, že téměř všechny čínské investice v Česku, nejen ty od CEFC, mají problémy. Dodal, že „boží mlýny melou spravedlivě“ s narážkou na mnoho neuspěšných českých investic v Číně. „Čeští investoři prodělali v Číně velké peníze, Babiš, Světlík, Penta, Bříza, Hamé,“ připomněl.

Ekonom Starteepo František Bostl přirovnal situaci v Česku k tomu, že si Čína koupila ve vlaku místenku od prominentních českých skupin, ale do vlaku si už nevzala kufry plné peněz a už se tady nic nedělo. „Přišlo se do supermarketu, do košíku se hodilo pár položek a tím to skončilo,“ řekl s nadsázkou. Většinou šlo podle něho navíc o akvizice, investice byly minimální.

Lomová pak nevidí v čínských nákupech v Česku žádný systém, žádný ekonomický plán. Spíše to hodnotí jako snahu se zde zalíbit, získávat si sympatie, nakupovat pro image.