Stát se zbavuje nepotřebného majetku v on-line aukci. Vydražil tak už věci za 600 tisíc

Stát v novém internetovém aukčním systému, který spustil letos v únoru, vydražil majetek za 600 tisíc korun. Do 11. května uskutečnil už 444 elektronických aukcí. Zatím přes něj nabízí drobné věci jako automobilové díly nebo vybavení místnosti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových by však chtěl ještě letos do systému zahrnout i nemovitý majetek.