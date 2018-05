Novela stavebního zákona měla zrychlit výstavbu. Úřady ale nestíhají

Nová legislativa zároveň vyvolala kritiku ochránců životního prostředí, kterým se nelíbí to, že omezuje vstup veřejnosti do povolovacích řízení.

Další změny ve stavebnictví v budoucnu může přinést návrh, který projednává Poslanecká sněmovna a který má zrychlit výstavbu některých dopravních staveb. Zákon u 17 vyjmenovaných dálnic a dvou silnic první třídy, které na dálniční tahy navazují, stejně tak 15 železničních tratí a plánovaných vysokorychlostních tratí předpokládá zavedení předběžné držby pozemků a také jejich zpřístupnění pro přípravné práce. Měla by se také zjednodušit výplata náhrad za věcná břemena.

Sněmovní ústavně-právní výbor by chtěl ještě prosadit, aby úřady dostaly dvouměsíční lhůtu pro vydávání závazných stanovisek v rámci povolovacího stavebního řízení u staveb, na které se vztahuje zákon o urychlení výstavby dopravní a energetické infrastruktury. Pokud by je v termínu nevydaly, mělo by se za to, že nemají námitky.