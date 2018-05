Ministerstvo financí počítá s deficitem rozpočtu 50 miliard. Učitelům mají růst platy víc, než se čekalo

„V těchto limitech se pohybuji, i když nároky jednotlivých resortů jsou v částce 130 miliard, a to je nereálné,“ uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (nestraník za ANO). Ministryně v demisi chce, aby případný deficit byl způsoben hlavně růstem investic do silnic a dálnic.

„Chceme, aby minimálně deset procent bylo tarifní navýšení a samozřejmě další peníze chceme dát do nenárokových složek, aby ředitelé měli možnost ocenit učitele za konkrétní výkon. Takže navýšení o patnáct procent pro příští rok je skutečně reálné,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga (nestraník za ANO).

Loni kantoři brali v průměru přes 30 tisíc. Současná vláda, která je u moci bez důvěry poslanců, označila růst jejich platů za prioritu. Podle ministerstva by za dva roky pedagogové mohli pobírat zhruba 48 a půl tisíce hrubého měsíčně. To je ale jen slib – peníze pro to zajištěné zatím nejsou.

Nižší daň na pivo i nealko, slibuje vláda

Rozpočet se bude muset obejít i bez příjmů za třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb. Start této změny totiž zastavil ústavní soud. Novela zákona o EET teď míří na vládu. Třetí a čtvrtá vlna má naběhnout společně.

„Debaty kolem tohoto zpolitizovaného tématu budou určitě delší, odhaduji, že by platnost mohla být v polovině příštího roku,“ řekla ministryně financí v demisi.

Odložený start dalších vln evidence tržeb bude mít dopad i na státní rozpočet. Výši zatím ministerstvo financí nezná. „Myslím, že dopad nakonec nebude tak dramatický, daňový růst je extrémní,“ předpokládá Schillerová.